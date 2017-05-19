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印度男自殺50人湊熱鬧 老橋坍塌釀2死14人失蹤

印度發生一起民眾集體墜河意外。（圖翻攝自《印度斯坦時報》）

2017-05-19  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕印度果阿邦（Goa）昨發生一起集體落水意外。1名年輕人昨原欲於祖阿里河（Zuari）上的人行橋上投河輕生，還驚動50人民眾圍觀，但疑因橋墩老舊，無法承受重量，瞬間坍塌，至少2人死亡。

綜合媒體報導，警消接獲通報後，立即趕赴現場救援。救難人員表示，目前已知2人不幸罹難，14位獲救民眾被送醫治療、另有20人自行游上岸脫困，但他們擔心，仍有人受困在斷裂的橋墩底下，生死未卜。

當地官員帕里卡（Manohar Parrikar）指出，政府高度關注這起事件，已出動大批人力加入救災行列，海軍也派出潛水員負責找尋失蹤的民眾。

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