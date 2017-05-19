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狂人末路？友人爆：川普會自己找台階辭職下台

美國總統川普遭爆曾要求FBI停止調查佛林，有干預司法的嫌疑。（美聯社）

2017-05-19  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近來深陷政治風暴，曾與川普合著商業書籍《交易的藝術》（The Art of the Deal）的記者史瓦茲（Tony Schwartz）直言，「川普會自己找台階辭職下台」。

川普自競選以來就被質疑與俄羅斯關係曖昧，他更在前日遭爆，曾要求前FBI局長柯米停止調查前國安顧問佛林。佛林被控在川普就任前與俄羅斯官員秘密接觸，且事後還誤導副總統彭斯，最後選擇自行辭職。

史瓦茲接受《CNN》專訪時表示，「對川普來說，沒有所謂的對或錯，只有贏或輸，但現在的局勢，川普正一步步走向失敗，而他最終也將失敗。」史瓦茲形容，川普缺乏同情心且自我意識強烈，無法與普羅大眾產生聯結。

史瓦茲更語出驚人地說，「川普會自己找出方式辭職下台，而不是面對彈劾程序，這對他來說是一種長期的屈辱。」史瓦茲認為，川普會找出一個方法，等到一切落幕時，以贏家的姿態離開。

史瓦茲還說，川普想要的是大眾的喜愛、崇拜，而不是反抗或批評，因此，他不喜歡新聞自由，因為會有很多對他的批評；他也不想成為民主國家的總統，因為這樣的制度讓民眾能夠批評他，而這類獨裁思想是出自於情感和心理狀態，而非意識形態。

川普在1987年出版其第一本著作《交易的藝術》（The Art of the Deal），由史瓦茲擔任共同作者，川普稱他對此書的喜愛僅次於《聖經》。

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  • 曾與川普共同出版書籍的史瓦茲表示，川普將自己找台階辭職下台。（歐新社）

    曾與川普共同出版書籍的史瓦茲表示，川普將自己找台階辭職下台。（歐新社）

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