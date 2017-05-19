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強國年輕人擁房率達70％！ 原因出在「丈母娘」

中國年輕人因為父母拚了命也要買房，擁房率高達70％。（路透）

2017-05-19  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕買房對於年輕一代而言，可說是愈來愈遙遠的夢想，但中國年輕人卻有著高達70％的擁房率，中媒分析，中國父母拚了命給孩子買房，原因都出在丈母娘。

《新京報》報導，薪水趕不上房價是普遍現象，但中國年輕人因為父母拚了命也要買房，擁房率高達70％。報導指出，父母之所以這麼努力幫孩子買房，原因出在丈母娘的選擇。

報導表示，傳統社會人們透過左鄰右舍打聽，知道女婿底細，但如今大家都知道買房難，有沒有房子就成了判斷女婿值不值得依靠的標準，在這樣的背景下，沒有房子很難取信中國丈母娘。

《中國經濟網》報導，西方國家父母重視孩子自力更生，但中國父母則因為經濟、思想、歷史脈絡等因素，努力替孩子買房，雖然孩子在經濟上壓力較輕，但兩代、婆媳問題則相當沉重。

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