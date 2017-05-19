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圍堵北韓！ 美國航母「雷根號」駛向朝鮮半島

美國航空母艦「雷根號」已開往朝鮮半島，與卡爾文森號進行軍事演習。（法新社）

2017-05-19  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前成功試射中長程飛彈，讓朝鮮半島緊張局勢再度升溫。在這之後，美國決定派遣「雷根號」航母戰鬥群駛向朝鮮半島外海，與目前正在待命的卡爾文森號會合。

北韓於14日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，且飛彈進入大氣層後仍能與地控中心保持通訊。南韓情報官員認為，這是北韓飛彈技術的重要進展。

綜合外媒報導，「雷根號」在當地時間週二離開日本橫須賀的美軍基地，開往朝鮮半島，與卡爾文森號進行軍事演練，屆時將著重在船艦的安全性能與修復工作上。雷根號自2003年服役，造價85億美元，可搭載4539名船員與60架飛行器。

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