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快遞員對睡衣女柔奶戳乳頭 還對她稱「是你穿太少」

2017-05-19  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕網購已成為目前消費的趨勢，只要在家動動手指，快遞員就會把商品送到家，非常的方便。不過中國有一名女子控訴，日前她網購商品，穿著睡衣收快遞時，卻被快遞員性騷擾、襲胸戳乳頭，事後快遞員竟還向女子說「都是因為你穿太少」，才會讓他忍不住。

綜合中媒報導，女子表示，這名伸出鹹豬手的快遞員是當地的快遞員，當天她只穿睡衣收快遞，沒想到快遞員先是驚訝的說「哇，你怎麼穿成這樣！」，接著趁女子還沒反應過來時用手指戳她乳頭，快遞員還對她說，「你男朋友在家嗎？他讓你穿這樣的啊？你男朋友是個外國人吧？要不然怎麼會讓你穿成這樣？」女子先是愣了幾秒，隨後回答：「我男朋友當然在家！而且我穿什麼樣關你什麼事，在我自己家我愛穿什麼穿什麼！」。

沒想到這時快遞員又再一次伸手摸了女子胸部還揉了一下。女子立刻生氣的對快遞員大罵：「你這是性騷擾，我要投訴你，我要報警」，快遞員一聽到要報警，就緊張的趕快落跑，還邊跑邊說「真對不起啊，我剛才那個只是肉體上的，不是心靈上的，你別放在心上啊」。

事後女子向快遞公司投訴，沒想到這名快遞員解釋，「我是從外地來打工的、很寂寞、老婆都不在身邊所以忍不住，本來就比較寂寞...」，隨後快遞員更說了一句，「都是因為你穿太少」才會害他按捺不住襲胸。沒多久這名快遞員遭到解雇。

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  • 中國一名女子穿睡衣遭快遞員柔胸戳乳頭，事後快遞員還跟女子說「都是因為你穿太少」。示意圖與本新聞無關。（資料照，記者王孟倫攝）

    中國一名女子穿睡衣遭快遞員柔胸戳乳頭，事後快遞員還跟女子說「都是因為你穿太少」。示意圖與本新聞無關。（資料照，記者王孟倫攝）

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