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6歲童右眼長大惡瘤 嚇得醫師直呼救不了

2017-05-19  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東陽谷縣1名6歲李姓男童，去年玩耍不慎導致右眼失明，術後傷口引起併發症，右眼眶長出一大型惡性腫瘤，連醫師也束手無策。

《梨視頻》報導，男童母親受訪時，站在一旁的小朋友眉頭緊皺、一臉不適，讓人覺得心疼。男童母親自責地說，去年兒子在幼稚園時，不慎傷及右眼，連眼球都已摘除。

不料，今年3月，傷口長出腫瘤後，未及時就醫，短短兩個月內，已成不規則狀、半張臉大，才趕快帶他去看診。

醫師見狀驚呼，「你怎把孩子的瘤搞成這樣，這麼不負責任」，並當著眾人的面，嚷嚷「我不是神仙，我治不了」，令人不知如何是好，僅能聽天由命。

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  • 中國一名年僅6歲的李姓男童，右眼長出巨大的惡性腫瘤。（圖翻攝自《梨視頻》）

    中國一名年僅6歲的李姓男童，右眼長出巨大的惡性腫瘤。（圖翻攝自《梨視頻》）

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