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宏國豪華監獄曝光 可打電動還設「性愛房」
2017-05-19 08:26
監獄裡有液晶電視、牆上還掛著象徵幫派符號的標記。（圖取自laprensa）
〔即時新聞／綜合報導〕坐牢是對犯罪者的懲罰與隔離，但宏都拉斯一處監獄猶如度假村，除了有52吋大電視加上電動玩具，讓囚犯排解無聊時光外，甚至還設置「性愛房」，讓妻子或女友探監時，囚犯能享受愛情的歡愉。
《鏡報》報導，近日宏都拉斯將773名幫派成員從塔瑪拉（Tamara）監獄，移監至新蓋的El Pozo 2監獄，塔瑪拉監獄內部遂遭到曝光。人們震驚地發現，原來幫派成員在監獄中一點都不辛苦。
報導指出，塔瑪拉監獄有冷氣、液晶電視、柔和的LED燈光、食物調理機、咖啡機、冰箱，囚犯們平常可以打打「俠盜獵車手」、「FIFA足球」，甚至還有性愛房可供使用。
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