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色男下藥性侵洋女 性交1分鐘就軟下來…
2017-05-19 07:53
香港一名男子涉嫌用「氟硝西泮」（FM2）迷藥性侵女子。示意圖與文無關。（情境照）
〔即時新聞／綜合報導〕香港一名男子涉嫌用「氟硝西泮」（FM2）迷藥性侵女子，他辯稱是要與女方交往，迷藥只是「增強雙方接觸的感覺」。
香港《蘋果日報》報導，香港檢方指控，43歲港男文耀輝涉嫌於2014及2015年，對22歲香港女子X及23歲德國女子Y下藥，並性侵Y女，近日開庭審理。文男向警方坦承「阿sir，我有下迷姦水」，並稱是為了更容易與女方建立感情，還強調Y女是自願與他發生關係。
報導指出，文男說他先幫Y女按摩，兩人慾火難耐發生關係，但他覺得兩人進展太快，不到1分鐘就「軟下來」，兩人接著便聊天，還一起搭車。
先前報導指出，Y女控文男曾嘗試舌吻她，她十分抗拒，且喝了文男的飲料便逐漸失去知覺，醒來時就發現正被對方性侵。
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