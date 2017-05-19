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1死22傷 時報廣場車禍影片曝光！

肇事車輛直接衝撞人群。（取自YouTube）

2017-05-19  07:08

〔即時新聞／綜合報導〕18日一輛超速汽車衝撞紐約市人潮洶湧的「時報廣場」（Times Square）人行道上行人，造成1死和至少22傷。26歲肇事駕駛查德·羅哈斯（Richard Rojas）被警方逮捕，意外發生時的影片也曝光，相當駭人。

綜合外媒報導，警方透露，肇事駕駛為居住在紐約布朗克斯、26歲的查德·羅哈斯（Richard Rojas），他一度企圖逃跑，但被警方逮捕。羅哈斯是退役海軍，他曾在2008和2015年兩度因為酒駕被捕，且在2016年涉及恐嚇，這次肇事則疑似吸食大麻。

美國總統川普已接獲此事的報告，聯邦調查局將和紐約警方合作調查。

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  • 肇事車輛衝撞一根柱子後，卡在45街與百老匯交叉路口。（取自YouTube）

    肇事車輛衝撞一根柱子後，卡在45街與百老匯交叉路口。（取自YouTube）

  • 26歲的查德·羅哈斯（Richard Rojas）被捕。（美聯社）

    26歲的查德·羅哈斯（Richard Rojas）被捕。（美聯社）

  • 肇事車輛卡在百老匯45街交叉口的防撞柱上，消防人員在一旁灑水警戒。（路透）

    肇事車輛卡在百老匯45街交叉口的防撞柱上，消防人員在一旁灑水警戒。（路透）

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