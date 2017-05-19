李凈瑜出席美國會聽證 盼美幫忙救夫

2017-05-19 05:52

〔中央社〕遭中國拘留台灣非政府組織人士李明哲的妻子李凈瑜，今天與3位相同遭遇的大陸維權律師妻子出席美國國會聽證會。李凈瑜懇求美方幫忙救夫，並希望美國續依台灣關係法行事。

李凈瑜連同3位遭逮捕大陸維權律師的妻子陳桂秋、金變玲與汪艷芳，共同出席聯邦眾議院外交委員會的「失蹤、監禁與虐待在中國：妻子為丈夫自由申訴」聽證會，吸引不少關注。

李凈瑜在書面證詞中指出，她別無選擇才會到美國國會尋求協助，懇求美方幫忙她的丈夫，並希望美國持續依循台灣關係法行事。

聽證會主席資深眾議員史密斯（Chris Smith）表示，台灣是美國重要的民主盟友，亞洲和平民主的燈塔，美國應持續台灣關係法與六項保證的承諾，這是美台關係的基石。

史密斯說，兩岸的政治議題須在適當機制中處理，中方決定拘禁李明哲，顯示中國政府為政治目的，撕破國際人權的義務。

李凈瑜在聽證會後表示，和先生長期在非政府組織工作，非常清楚知道作為人權工作者沒有悲觀權利，不敢樂觀認為李明哲會因為聽證而立即被釋放，但作為政治良心犯與人權工作者，必須要相信價值，必須努力。

她哽咽說，李明哲無論被拘留多久，就會營救多久，到全世界。會持續樂觀前進，不會放棄。

李凈瑜在華府期間，還前往國務院拜會亞太官員，與非政府機構「人權觀察」（Human Ｒights Ｗatch）中國部門總監理查森（Sophie Richardson）會晤，並接受華盛頓郵報（Washington Post）訪問。

陳桂秋、金變玲與汪艷芳，是在大陸各省被逮捕並傳出遭酷刑虐待的維權律師謝陽、江天勇與唐荊陵的妻子。3人近期在美國與歐洲，爭取國際社會對大陸人權惡化的關注。