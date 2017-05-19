FBI新局長人選 川普證實看好李柏曼

2017-05-19 04:52

〔中央社〕美國總統川普今天指出，在聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）突遭革職後，曾經是民主黨副總統提名人選的前參議員李柏曼（Joe Lieberman）是看好的繼任人選。

記者問起75歲的李柏曼是否呼聲最高時，川普回答「是的」，證實了李柏曼意外列名考慮人選。

民主黨2000年推出高爾（Al Gore）競選總統時，李柏曼是他搭檔，但他們敗給共和黨的小布希（GeorgeW. Bush）與錢尼（Dick Cheney）。

李柏曼最後成為獨立派參議員，他在2008年的總統大選支持共和黨候選人馬侃（John McCain）。

針對川普的連串驚人指控讓政府陷入混亂，最具破壞性的是，外界謠傳他可能要求遭開除的前局長柯米放棄調查他一名重要顧問，涉嫌妨礙司法公正，因此新聯調局長人選必須經過嚴密審查。