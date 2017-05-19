問鼎法國總統敗選 雷朋轉戰國會議員

2017-05-19 04:20

〔中央社〕法國極右派政黨民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋於5月初競選總統落敗，她今天宣布，決定參加6月的國會議員選舉。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）於今年總統大選中進入決選，與中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）競爭，一如民調預測敗選，但仍在全國取得約1100萬票，是民族陣線歷來在全國性選舉中的最佳成績。

她晚間於法國電視一台（TF1）節目中宣布，將在自己的選區、北部城市埃南博蒙（Henin-Beaumont）競選國會議員。

法國國會選舉將於6月11、18日舉辦兩輪投票，選出577名議員。馬克宏的當選打破了左右兩派割據的傳統政局，他必須在國會取得多數才能順利施政，這次選舉因而被視為「第3輪總統選舉」。

瑪琳．雷朋在節目中也承認，選前最後一場與馬克宏的辯論是個失敗，她「也許過於激烈」地表達了對馬克宏當選的「巨大恐懼」，她也認為民族陣線必須再多討論退出歐元區的政見。

那場電視辯論被媒體稱為歷來最激烈的一次大選辯論，當晚有1650萬人收看直播，瑪琳．雷朋自一開始就採取猛烈攻勢，數度引述錯誤資料批評馬克宏的政見，兩人戰到酣處，連主持人都制止不了。事後，媒體評論和民眾普遍認為瑪琳．雷朋要為這場失控的辯論負較大責任。