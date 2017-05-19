時報廣場衝撞事件 初步排除與恐攻有關

2017-05-19 04:12

〔中央社〕紐約市今天出現入春以來最酷熱一天，曼哈頓時報廣場近中午發生意外衝撞事件，造成1死、22傷慘劇，警方逮捕26歲有酒駕前科的肇事駕駛，初步排除與恐怖攻擊有關。

由於意外事故發生於近中午人車最繁忙之際，加上地點又是紐約市地標時報廣場（Times Square）附近的劇院區旁的行人徒步區，觀光客相當多，讓曾遭受恐攻的紐約警方相當緊張，立即封鎖事故現場。

警方在百老匯大道及西45街現場附近，逮捕行徑瘋狂且憤怒咆哮的26歲肇事駕駛羅哈斯（Richard Rojas），經查他曾在2008和2015年有2次酒駕或毒品駕駛前科。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稍後來到事故現場，聽取警察局長歐尼爾（James O'Neill）簡報後表示，「沒有跡象顯示事故與恐怖攻擊有關」。

目擊者指出，肇事者駕駛褐紅色的本田雅哥（Honda Accord）轎車，逆向行駛，相當瘋狂，一路咆哮，「感覺上好像要撞人」。由於當時人車繁忙，現場驚叫聲四起，相當混亂，

警方指出，肇事者來自紐約市布朗克斯區（Bronx），為美國公民，曾在美國海軍服役。死者是一名18歲女子，身分待查。