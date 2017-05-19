參與多波折 台灣其實是WHO創始會員

2017-05-19 04:12

〔中央社〕台灣今年未獲邀出席世界衛生大會（WHA），事實上，中華民國是世界衛生組織（WHO）創始會員，直至1972年失去會員席位後無法參與。

WHO是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦，目前有逾190個會員國。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加WHA。

不過，今年在中國大陸施壓下，WHO未邀請台灣出席WHA大會。但事實上，中華民國是WHO創始會員，1971年因為在聯合國的席位被中華人民共和國取代，退出聯合國後，1972年進一步失去WHO會員席位。

WHO是國際最大的公共衛生組織，除制訂研究議程、協助開發及宣揚知識，並促進及監測其實施，每年重頭戲是召開WHA大會。

而WHA則是WHO最高權力機構，每年5月在日內瓦的「萬國宮」召開，討論工作報告、接納新會員國等重要議題，且各國代表團團長會針對大會主題發表演講。台灣受邀時，除衛福部長能夠上台發言凸顯台灣的重要性外，台灣也能與各國衛生官員交流，掌握各國最新疫情資訊並爭取國際支持。