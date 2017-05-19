WHO強調包容和平 理想與現實相違

2017-05-19 04:00

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今年未邀台灣出席世界衛生大會（WHA）成為話題。事實上，WHO內部陳設強調包容及和平，但不當政治力運作，已讓其作為與精神相違。

在中國大陸以一中原則施壓下，WHO今年未邀請台灣出席WHA大會，中央社記者兩人18日實地前往WHO位於瑞士日內瓦的總部，觀察到這個機構理想與現實的差距。

WHO總部門口掛著大大的會徽，根據WHO網站介紹，這是由一條蛇盤繞的權杖覆蓋聯合國的標誌所組成。而由蛇盤繞的權杖是醫學界的標誌，凸顯WHO是國際最大的公共衛生組織。

WHO總部一邊是高聳的現代化大樓，在和煦的陽光午後可以見到許多掛著識別證的人員頻繁進出，大樓辦公區域門禁森嚴，但不時有人員走出辦公室交談。在新大樓的另一邊則是大片空地，周圍高掛WHO逾190個會員的國旗。

WHO的工作目標是為世界各地的人們創造一個更美好、更健康的未來，強調與各國共同努力，確保所有人都享有可達到的最高健康水平，因此在這裡舉目所見是各國國旗。

然而，中華民國身為創始會員，因席次已經被中華人民共和國取代，國旗無法在旗海中飄揚。

深入內部，中央社記者在WHO總部大樓內發現一個日本庭園，根據碑石介紹，這個庭園是日本政府於1971年所寄贈，題為「平和」（意思為和平）；諷刺的是，1971年正好是中華民國被迫退出聯合國的那一年，而WHO目前內部氛圍，也談不上和平。

世界衛生組織憲章載明，健康是全人類的人權，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件的差異，而有所區別。WHO總部的鋪排也刻意強調包容及和平，但因一國的壓力而拒絕台灣出席，不僅枉顧台灣民眾的健康人權，也顯示不當政治力的操作，已與WHO宗旨相違。