巴西總統涉貪付封口費　最高法院令調查

2017-05-19 02:52

〔中央社〕巴西「環球報」昨天爆出食品集團JBS老闆巴蒂斯塔提供秘密錄音，顯示他與總統泰梅爾談及為貪瀆案付出封口費，反對黨議員要求泰梅爾下台否則將彈劾，最高法院也下令調查。

巴蒂斯塔（Joesley Batista）交給法務部的錄音內容顯示，他與泰梅爾（Michel Temer）今年3月在總統府會面，他告訴泰梅爾，每月付1筆錢給因巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案被逮捕，目前被拘押的前眾議院議長古雅（Eduardo Cunha），讓他保持緘默。泰梅爾於是說：「必須繼續這樣做。」

巴西石油公司貪瀆案聯邦最高法院承審大法官法金（Edson Fachin）今天批准JBS的有賞告密協定，並下令對泰梅爾展開調查。

巴蒂斯塔的錄音內容再次在巴西政壇掀起大地震，除了泰梅爾外，還牽扯出多位重量級政治人物受賄的事實，如巴西民主社會黨黨主席尼佛斯（Aecio Neves）向他索取巴西幣200萬元。

還有工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和下台總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega），為JBS的利益干預國家社會經濟發展銀行（BNDES）的貸款作業，作為食品集團支付賄款給工黨和其他盟黨人士的交換條件。

泰梅爾的名字多次出現在巴西石油公司貪瀆案多位汙點證人的有賞告密內容中，但因泰梅爾擁有總統的「臨時豁免權」，不能追究與任期無關的罪行。如今，泰梅爾則可以現行犯罪名被起訴。

根據巴西憲法規定，無論是自動請辭還是被彈劾，巴西都得在總統位子空出30天後，由眾議員和參議員間接選出新正、副總統，期間由眾議院議長馬雅（Rodrigo Maia）代理總統職位。

在巴西出生，35歲以上，隸屬某政黨，且沒有被法院定罪的人士，都有權成為候選人。

國會將舉行2場不記名投票，1場選出總統，另1場選出副總統。獲得多數國會議員，即298名眾議員和參議員投票支持者將勝選。

如果沒有達到此人數，將舉行新1輪投票。如果第2輪投票仍無候選人獲得絕對多數，將舉行第3輪投票，由獲得最多選票的候選人當選，國會將在當天宣布。

新正、副總統的任期將在2019年元月1日結束，作完羅賽芙和泰梅爾在2014年當選的任期。