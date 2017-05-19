紐約衝撞案嫌犯曾服役海軍 有犯罪前科

2017-05-19 02:28

〔中央社〕紐約市長白思豪表示，一名男子今天駕車在時報廣場衝撞人群，造成一人死亡和22人受傷，涉案男子是美國公民，曾在美國海軍服役，並有犯罪紀錄，但當局不認為此案是恐怖攻擊。

法新社報導，這起事件發生在正午之前不久，白思豪在事故現場舉行記者會說：「根據我們現有情資，沒有跡象顯示這是恐怖行動。」

儘管如此，他說，市政當局已經在這個美國人口最多城市的重要地點加派反恐部隊警力。

路透社報導，美國總統川普已接獲此事的報告，聯邦調查局將和紐約警方合作調查這起案件。美國官員也表示，目前沒有跡象顯示此事與恐怖主義有關。

約約市警察局長歐尼爾（James O'Neill）表示，犯案男子是26歲的紐約人羅哈斯（RICHARD ROJAS）。官員透露，他曾在2008和2015年兩度因為酒駕被捕。

這起事件發生地點就在曼哈頓中城的著名景點時報廣場（Times Square），肇事車輛是褐紅色的本田雅哥（Honda Accord）轎車。目擊者說，這名駕駛人違反交通規則，把車開上人行道，撞擊多名行人。

一位目擊者告訴哥倫比亞廣播公司電視網（CBS）：「人人都拼命跑，人人都擔心性命不保。」

轎車撞上一根防撞桿才停了下來，地點在45街和百老匯大道交叉口附近，衝了三條街，車上駕駛隨即被警方押走。

目擊者表示，事發後有一人被蓋上染血的被單。市府官員表示，喪生的是位18歲女子。

時報廣場位在百老匯（Broadway）劇院區的中心，每天都有數以萬計民眾經過此處，其中許多是來自世界各地的遊客。