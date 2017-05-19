BBC專訪張憲義 ：重新來過，我會再做一次

2017-05-19 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕1988年，台灣正在發展第1枚核彈，但前中科院核研所副所長張憲義當年將資料交給美國，並在美國協助下「叛逃」，台灣被迫中止接近完成的核武計畫。但他並不後悔，堅信只有叛國才能救國，並表示：「如果重新來過，我會再做一次」。

張憲義近來接受《BBC》專訪，揭露自己的心路歷程。蔣經國病危前夕，美國猜測軍事強人郝柏村可能會是下一任總統，並在考慮兩岸和平情況下，美國的寄望張憲義阻止核武競賽。1986年蘇聯發生車諾比事件後，他開始還疑台灣能否擁有核武，於是被美國說服了。他與家人在1988年「叛逃」至美國，美國在確認台灣的核武發展進度後開始介入，不但破壞研發設備、文件也遭到銷毀。之後，張憲義被國防部通緝，至到2000年期滿才撤銷。

1990年，張憲義一家人定居在愛荷華州，在他2013年退休後希望澄清事實，在去年12月出版了《核彈！間諜？CIA:張憲義訪問紀錄》一書，揭開台灣核武發展史。他說，雖然有許多人批評他是叛徒，但是他不後悔，遺憾的是父母過世，無法見到他們最後一面。他告訴《BBC》：「如果重新來過，我會再做一次。」