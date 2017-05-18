朴槿惠政治醜聞首波宣判 一票醫界人士遭殃

南韓前總統朴槿惠因「閨密干政門」被彈劾下台後，有多名醫界人士因為朴秘密施打美容針、作偽證、行賄等，在週四（18日）被法院定罪。（美聯社）

2017-05-18 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因「閨密干政門」被彈劾下台後，有多名醫界人士因為朴秘密施打美容針、作偽證、行賄等，在週四（18日）被法院定罪。這也是這起政治醜聞爆發後，第一批被判刑的涉案人士。

綜合外媒報導，南韓檢方指出，整形外科醫生金永宰（Kim Young-jae，音譯），在2014年至2016年間，為朴槿惠施打肉毒桿菌，但這些都並沒有官方紀錄，而他在去年12月國會聽證會卻謊稱沒有這件事。

首爾中央區法院週四針對上述罪刑處以金永宰18月徒刑，緩刑3年。另外金永宰和妻子也被發現向朴槿惠的秘書安鍾范夫婦和其他秘書行賄，總額達5900萬韓元（約157萬台幣），又分別被處以罰款300萬韓元（約8萬台幣）、1年徒刑。

另一名醫生金生敏（Kim Sang-man，音譯），則因對朴槿惠秘密施打胎盤素、又被要求偽造醫療紀錄，被處以1000萬韓元（約26萬台幣）罰款。法官指出，他是因被朴要求才偽造醫療紀錄，也沒有從中獲得非法利益。

朴槿惠的皮膚顧問、延世大學醫學系教授鄭奇陽（Chung Kee-yang，音譯）則因作偽證被判1年徒刑。順天鄉大學醫學教授李仁順（Lee Im-soon）也因偽證被判10個月徒刑，緩刑2年。