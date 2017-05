身陷「通俄門」案 川普爆氣：史上最大政治獵殺！

川普最近身陷「通俄門」風波,推特發言也愈來愈爆氣。(路透)

2017-05-18 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普身陷「通俄門」風波,美國司法部今天任命特別檢察官調查此案。川普稍早在推特爆氣回嗆,「這是美國有史以來,對單一政治人物最大規模的獵女巫行動!」

綜合外媒報導,川普被控與俄國外長、俄駐美大使會面時,洩漏情資給2人,後來又傳出要求柯米調查俄國介入大選時,放前國安顧問佛林(Michael Flynn)一馬,外界認為川普恐涉及妨礙司法重罪,更有可能面臨彈劾命運。

美國司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)今天也派任聯邦調查局(FBI)前局長穆勒(Robert Mueller)為特別檢察官,將調查有關俄國介入總統大選以及可能和川普競選團隊勾結的疑慮。

川普稍早在推特上反擊,第一則推文表示,「換做是柯林頓(Hillary Clinton)和歐巴馬(Barack Obama)政府有非法行為,那絕不可能會派任特別檢察官辦案!」,另一則推文砲火更兇,「這是美國有史以來對單一政治人物最大規模的獵女巫行動!」(This is the single greatest witch hunt of a politician in American history.)

川普發推特前就已針對司法部的任命消息表示,他對這項新的人事命令表示歡迎,認為這會證明自己的競選團隊沒有和外國政府共謀。