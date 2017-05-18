身陷「通俄門」案 川普爆氣：史上最大政治獵殺！

川普最近身陷「通俄門」風波，推特發言也愈來愈爆氣。（路透）

2017-05-18 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普身陷「通俄門」風波，美國司法部今天任命特別檢察官調查此案。川普稍早在推特爆氣回嗆，「這是美國有史以來，對單一政治人物最大規模的獵女巫行動！」

綜合外媒報導，川普被控與俄國外長、俄駐美大使會面時，洩漏情資給2人，後來又傳出要求柯米調查俄國介入大選時，放前國安顧問佛林（Michael Flynn）一馬，外界認為川普恐涉及妨礙司法重罪，更有可能面臨彈劾命運。

美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）今天也派任聯邦調查局（FBI）前局長穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，將調查有關俄國介入總統大選以及可能和川普競選團隊勾結的疑慮。

川普稍早在推特上反擊，第一則推文表示，「換做是柯林頓（Hillary Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）政府有非法行為，那絕不可能會派任特別檢察官辦案！」，另一則推文砲火更兇，「這是美國有史以來對單一政治人物最大規模的獵女巫行動！」（This is the single greatest witch hunt of a politician in American history.）

川普發推特前就已針對司法部的任命消息表示，他對這項新的人事命令表示歡迎，認為這會證明自己的競選團隊沒有和外國政府共謀。