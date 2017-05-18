有中國承諾援助 杜特蒂不要歐盟金援了

菲律賓當局在週四表示，拒絕了歐盟的金援，因其一再批評菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒行動。（路透）

2017-05-18 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局在週四（18日）表示，拒絕了歐盟的金援，因其一再批評菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒行動。菲媒也指出，當局態度轉變，是因為杜特蒂日前到訪中國後，得到中國承諾的大筆金援。

綜合外媒報導，馬尼拉的歐盟代表團說，政府在週三通報了有關決定，但尚未收到書面通知。官員表示，這一舉動是「阻止他們干涉我們的內政」。

菲媒《abs-cbn》則指出，杜特蒂拒絕歐盟金援，是因為其在訪問中國後，帶回了數十億美元的金援承諾和潛在投資。去年10月，中國也同意在菲律賓投資150億美元（約4500億台幣）。

菲律賓總統發言人阿貝拉（Ernesto Abella）也在週四表示，杜特蒂批准了財政部的建議，拒絕接受歐盟金援。她指出，這筆金援附帶「令人反感」的條件。

歐盟是菲律賓第8大金援來源，歐盟駐馬尼拉大使傑森（Franz Jessen）指出，這項決定可能涉及超過2.5億歐元（約84億台幣）。

杜特蒂的掃毒一直飽受爭議，歐洲議員和歐盟譴責他的行動，他相當不滿，甚至口出髒話、豎起中指回應歐盟的關切。