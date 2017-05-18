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全球最小變性人？ 美國7歲女童成為爸媽的「兒子」

美國一名7歲男童原本是女兒身，但目前已成爸媽的寶貝「兒子」。（法新社）

2017-05-18  21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州一名7歲童賈克柏（Jacob）本是父母的寶貝「女兒」，但他4歲時堅定的告訴家人他是一名男孩，而他的父母也並未斥責或試圖矯正他的想法，而是用愛包容一切，並將他從原本的Mia（米亞）改名為男生名賈克柏。

據《法新社》報導，家住波士頓北部梅爾羅斯（Melrose）的一名7歲童賈克柏，真實生理性別是一名女孩，但他從小不喜歡被人呼喚原本的女生名「米亞」，也不喜歡打扮成女生的樣子，他更在4歲時堅定的對父母說出：「這是錯的，我不是女孩，我是一個男孩」。

賈克柏的父母起初內心也有過掙扎，但爸爸喬（Joe）心疼的說，他一直都是一個開朗又愛笑的孩子，但當他意識到自己無法成為想要的性別時變得沮喪又黑暗，最後他們決定全心全意支持他，雖然米亞不見了，但他們多了賈克柏這個寶貝，看到他幸福的活著，比任何事都重要，他們很高興做了支持「兒子」的決定，並表示到了青少年時期再讓兒子親自決定要不要動變性手術。

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  • 賈克柏現在最喜歡的運動是足球。（法新社）

    賈克柏現在最喜歡的運動是足球。（法新社）

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