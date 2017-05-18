不只川普！ 巴西總統陷「錄音醜聞」恐遭彈劾

2017-05-18 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕不只川普！巴西總統泰梅爾（Michel Temer）近日傳出也被祕密錄下一段對話，內容是他透過JBS企業高層付「封口費」，給去年因貪污入獄的前國會眾議院議長。此消息經媒體披露後，民眾紛紛走上街頭抗議，要求彈劾泰梅爾。

據巴西《環球報》（O Globo）報導，這份證據是JBS高層人士認罪協議的一部分，以提供錄音來換取減刑。今年3月，肉品出口商JBS公司總裁巴帝斯塔（Joesley Batista）與巴西總統泰梅爾會面，並把2人的談話內容秘密錄音，內容是泰梅爾透過JBS公司付一大筆「封口費」給前眾議院議長庫尼亞（Eduardo Cunha），避免他在牢獄中抖出更多內幕。報導一出，巴西總統府也發表聲明，表示泰梅爾確實有和巴帝斯塔見面，但他的說話內容沒有違反總統身分。

消息傳出後，巴西各大都市出現了上街抗議的群眾，要求泰梅爾「立即下台」，巴西國會也出現彈劾聲浪。去年巴西前總統羅塞夫遭到彈劾（Dilma Rousseff），由當時的副總統泰梅爾接任，沒想到不到1年，便爆發了封口費醜聞，使巴西政局再次動盪不安。