大學生爬山墜谷遇難 管理單位：領導不在無法處理
2017-05-18 20:45
〔即時新聞／綜合報導〕中國西安一名大學生日前與同學前往陝西華山看日出，在下山途中因天雨路滑失足墜谷遇難。事發後，家長趕到景區了解情況，管理單位卻表示，因為周末領導不在，不能處理這件事。
綜合中國媒體報導，西安大學生王東生13日與同學相約爬華山，當晚在山頂過夜看第2天的日出。因為下雨，眾人決定在14日早上下山，沒想到因天雨路滑，王東生突然腳踩空墜落山谷。一起爬山的溫姓同學表示，他們隨即報警，救援人員在一個半小時後抵達，當天8時把王東生送到醫院時已無生命跡象。
王東生的家長獲知兒子出事後，趕到華山景區處理相關事宜，找上管理單位華山旅遊集團有限公司，工作人員卻告訴他們，因為周末領導不在，不能處理該事件。王的家長說，當天找了一天，都沒有得到華山景區相關人員的回覆。
根據「中新網」指出，華山景區工作人員表示，目前警方已介入調查，景區正在做善後工作。
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