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「通俄門」疑雲擴大 傳川普團隊與俄官員曾私聯18次

在美國總統大選期間，川普競選團隊顧問被爆與俄國官員私下討論外交事務。（路透）

2017-05-18  19:41

〔編譯周柏憲／綜合報導〕就在美國司法部指派前聯邦調查局（FBI）局長穆勒（Robert Mueller）延續川普「通俄門」調查之際，美國多位現任與卸任官員向《路透》透露，前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）與其他川普競選團隊的顧問，曾在2016年美國總統大選期間與俄國官員秘密聯絡至少18次。

路透報導，2016年4月至11月期間，川普團隊與俄國官員有過18次的電話與電子訊息往來，話題聚焦修復美俄經濟關係、合作打擊伊斯蘭國（IS）、以及遏制越加強硬的中國。當時正值俄國駭客干預美國大選、支持川普選上總統之際。

3位現任官員與1位卸任官員皆指出，俄羅斯駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）與川普首任國安顧問弗林之間有過6次電話聯繫。

4位現任官員表示，兩人在去年11月8日美國總統大選結束後聯繫更加頻繁，討論如何繞過美國的安全官僚體制，建立川普與普廷私底下的直接溝通管道。

除了6通與基斯利亞克相關的電聯之外，川普團隊顧問也以電話、電郵、以及文字訊息等方式，與俄國官員或是與普廷親近的人士聯絡了12次。

消息指出，親俄烏克蘭政客梅德維恰克（Viktor Medvedchuk）也是川普團隊的聯絡對象。梅德維恰克向路透否認，「川普的親信我都不認識，所以根本沒交談過。」至於白宮以及弗林的律師皆未回應。

駐華府大使館的一名發言人表示，「關於和當地對話人士的日常聯繫，我們無可奉告。」

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  • 前國家安全顧問弗林（圖）因涉嫌通俄下臺。川普曾要求前FBI局長柯米，停止調查弗林。（路透）

    前國家安全顧問弗林（圖）因涉嫌通俄下臺。川普曾要求前FBI局長柯米，停止調查弗林。（路透）

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