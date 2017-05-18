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英國獄官和囚犯戀愛 法院認定失職判刑8個月

2017-05-18  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特一名23歲的女獄官，因為和監獄裡一名因殺人須入監服刑11年的囚犯陷入熱戀，法院認定她失職判刑8個月。

綜合外媒報導，這位曾在英國皇家海軍服役5年的凱（Kiah Andrusjak）被發現與囚犯肖恩（Shane Boyd）戀愛6個月，期間他們使用未經許可的手機聯絡，傳了600封簡訊，她會送他香菸和巧克力。被搜查時，肖恩被發現一包菸盒裡有枚信封袋，袋裡裝了9張她的照片。

當凱還擔任監獄裡的清潔管理者時，她第一次見到了肖恩，那時肖恩正在打掃監獄裡的餐廳，他對凱笑了笑，然後兩人笑了起來。然而，他們遇見彼此的時候，凱正在接受獄官培育，其中包括「適當接觸囚犯」的課程。

法官表示，「妳知道你們之間的關係是非法的，並且可以隨時中止，但你仍與他相戀6個月。這損害了監獄的安全，使你自己面臨被敲詐勒索的風險。公眾對監獄安全的信心，也因為你的行為，而有了裂痕。」

凱在職務上被認為犯了兩項過失，第一是這段「不適當的關係」，第二是違反規定與他聯繫。辯護律師表示，「她年輕、不成熟且天真。對自己犯下的罪有深深的悔意。而這份工作的壓力之大，令她的體重掉了12公斤。」

法官表示，「雖然妳年輕，但妳曾在皇家海軍服役了5年，對公共服務領域有豐富的經驗。」而「一個背信的獄官只能接受懲罰」。最後，法院決定判刑8個月。凱將在離肖恩牢房約16公里遠的女子監獄服刑。

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  • 一名23歲的獄官，因為和監獄裡一名囚犯陷入熱戀，遭判刑8個月。（擷取自Kiah Andrusjak Myspace）

    一名23歲的獄官，因為和監獄裡一名囚犯陷入熱戀，遭判刑8個月。（擷取自Kiah Andrusjak Myspace）

  • 肖恩在2009年因殺死一名16歲的學生，判刑入獄。（擷取自Shane Boyd Facebook）

    肖恩在2009年因殺死一名16歲的學生，判刑入獄。（擷取自Shane Boyd Facebook）

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