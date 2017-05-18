看電影狂傳簡訊！男怒告女賠票錢
2017-05-18 19:25
〔即時新聞／綜合報導〕德州一名男子和女網友到電影院進行第一次約會，兩人一起看《星際異攻隊2》3D版，結果女方過程中不停傳簡訊，還直接離開電影院。他事後要求對方退回票錢被拒絕，於是一氣之下告上法院。
綜合外媒報導，德州一名男子布蘭登（Brandon Vezmar）向法院請願，要求女子賠償電影票錢17.31美元（約台幣523元）。他氣憤表示，他和該女子一同去看《星際異攻隊2》3D版，但在電影開始後女子在15分鐘內至少發了10-20次的簡訊，之後更直接走出電影院不告而別。幾天後他要求女子退票錢卻遭到拒絕，一氣之下便到法院請願。
對此，不願透露姓名的女子接受訪問表示，一名朋友當時需要幫忙才使用手機連絡，而且她只傳了兩三次簡訊，因為這樣被告根本是瘋了。《星際異攻隊2》導演詹姆斯‧岡恩（James Gunn）得知消息後，也在推特上開玩笑說：「不告了嗎？她應該被關的！」
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