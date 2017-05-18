奇蹟！比兩顆蘋果還輕的早產兒 心臟手術成功

在印度一名僅有470克的早產兒成功的接受了心臟手術，並且存活下來。（擷取自INDIA.COM）

2017-05-18 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕在印度一名僅有470克的早產兒成功的接受了心臟手術，並且存活下來。這名世界上最輕的早產兒、第28週就出生的男嬰，挺過了複雜的手術，他的父母從不敢為他命名，直到手術成功後才喜極而泣表示：「神回應了我們的祈禱」。

根據外媒《INDIA》報導，這名早產兒，患有開放性動脈導管（Patent Ductus Arteriosus），相連主動脈與肺動脈的動脈導管沒有順利閉合，導致動脈導管內有過多的血流通往肺臟，嚴重時會因併發心臟衰竭與呼吸困難。

一開始，醫生嘗試投藥，不過卻不起作用，遂決定施行這項成功率僅一半的手術。負責這項手術的主治醫師蘇里（Dr Sanjay Gandhi）表示，「嬰兒出生的時候只有巴掌大小，體重只有470克，動手術具有極高的風險與挑戰性。」

醫生認為，貿然將嬰兒轉移到手術室有致命的可能，由於這名男嬰過於脆弱，包括眼睛、肺及皮膚都尚未發育完全，不能觸摸與移動，所以手術是在新生兒重症監護病房（NICU）裡使用特殊的微型手術器具完成的，結果手術非常成功。

他的父母在手術成功後喜極而泣地說，「這是奇蹟。他勇敢的以這麼嬌小的身體倖免於難，神回應了我們的祈禱。」