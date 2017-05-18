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簡直噩夢！ 讓回收業者最崩潰的產品是...

2017-05-18  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕這東西最難回收！英國媒體最近調查回收業者最難回收的物品，結果發現廣受民眾喜愛的「品客」（Pringles）洋芋片罐子最難回收，它被回收業者形容為「噩夢」！

《BBC》報導指出，品客洋芋片的罐子包裝特殊，包含金屬底座、塑膠製的蓋子、金屬封口蓋、鋁箔紙環狀的壁套等，回收業者必須花長時間將其全部拆解，被稱為是一場噩夢。

回收業者也點名第2大噩夢，為知名運動飲料葡萄適（Lucozade Sport），該產品常造成電腦掃描出問題，必須透過人工篩選才能完成回收作業，且常會造成輸送帶卡住。

其他超難回收的產品還包括清潔用噴霧瓶、黑色塑膠托盤、威士忌包裝等。回收業者抱怨，清潔用噴霧瓶產品標籤上寫「可回收」，但其實只有瓶身可以回收，且噴霧頭由不同材質組成，很難一一拆解，同樣令業者崩潰。

英國回收協會首席執行官埃林（Simon Ellin）表示，各產品的的設計迫切需要改進，並鼓勵民眾一起發明容易回收的外包裝。

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  • 品客洋芋片包裝太複雜，讓回收人員超崩潰。（圖擷自推特）

    品客洋芋片包裝太複雜，讓回收人員超崩潰。（圖擷自推特）

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相關關鍵字： pringles 品客 品客洋芋片 回收 英國 資源回收場
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2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
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