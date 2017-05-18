芒果盒內塞5公斤包裝紙秤重 中國攤商：業界規矩

2017-05-18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都市場常傳水果盒遭攤商添加一堆包裝紙「灌水」販賣，一盒12.5公斤的芒果，竟有高達5公斤都是盒內包裝紙的重量，而攤商面對質問時竟回：「這是業界規矩」。

據《成都商報》報導，目前正值芒果季，而有不少民眾踢爆，成都市遠郊彭州市濛陽鎮的四川國際農產品交易中心內攤商業者，在芒果盒內先鋪上塑膠網再塞進大量包裝紙、報紙等，一位攤商就直言，一盒15公斤的芒果，其實有4到5公斤全是紙的重量。

有些算盤打得較精的買家會詢問可不可以不要加那些包裝紙，但賣家卻直接了當的拒絕，除了辯稱這是「業界規矩」外，還會自誇自己算有良心只放4公斤，別家攤商5、6公斤在放的都有，經過訪查後驗證的確每家的包裝紙都會塞超過4公斤，占總重量的30%，行為有如變相漲價欺騙消費者。