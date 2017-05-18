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芒果盒內塞5公斤包裝紙秤重 中國攤商：業界規矩

2017-05-18  23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都市場常傳水果盒遭攤商添加一堆包裝紙「灌水」販賣，一盒12.5公斤的芒果，竟有高達5公斤都是盒內包裝紙的重量，而攤商面對質問時竟回：「這是業界規矩」。

據《成都商報》報導，目前正值芒果季，而有不少民眾踢爆，成都市遠郊彭州市濛陽鎮的四川國際農產品交易中心內攤商業者，在芒果盒內先鋪上塑膠網再塞進大量包裝紙、報紙等，一位攤商就直言，一盒15公斤的芒果，其實有4到5公斤全是紙的重量。

有些算盤打得較精的買家會詢問可不可以不要加那些包裝紙，但賣家卻直接了當的拒絕，除了辯稱這是「業界規矩」外，還會自誇自己算有良心只放4公斤，別家攤商5、6公斤在放的都有，經過訪查後驗證的確每家的包裝紙都會塞超過4公斤，占總重量的30%，行為有如變相漲價欺騙消費者。

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  • 中國四川某交易中心內的水果攤商們被踢爆在芒果盒內狂放包裝紙增加重量後再秤重賣給買家。圖為示意圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    中國四川某交易中心內的水果攤商們被踢爆在芒果盒內狂放包裝紙增加重量後再秤重賣給買家。圖為示意圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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