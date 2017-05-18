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南韓特使會安倍 達共識恢復領袖間「穿梭外交」

2017-05-18  18:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅近日分別派遣特使前往美中日俄歐，展開外交工作。日本首相安倍晉三今（18）日就與南韓特使、國會議員文喜相舉行會談，雙方就恢復日韓領袖每年一次互訪的「穿梭外交」達成共識。

日本《共同社》報導，文喜相在17日抵達日本，今日前往日本首相官邸與安倍會談。雙方以文在寅就任南韓總統為契機，就恢復日韓領袖每年一次互訪的穿梭外交達成共識。

安倍表示，「日韓是擁有共同戰略利益的最重要鄰國」。文喜相也希望盡快促成領袖會談，並轉交了文在寅希望恢復穿梭外交的親筆信。

安倍也提到，面對開發核武及導彈的北韓，應由美日韓3國加大施壓力度應對。對於韓方認為慰安婦問題應重新談判，安倍則表達希望南韓切實履行。他表示，將繼續合理管控包括共識在內的雙邊關係。

日韓穿梭外交於2011年12月時任南韓總統李明博訪日後，就中斷至今。報導也指出，日韓領袖會談預計會在德國7月召開G20峰會時舉行。

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  • 日本首相安倍晉三（右）今日與南韓特使、國會議員文喜相舉行會談，雙方就恢復日韓領袖每年一次互訪的「穿梭外交」達成共識。（法新社）

    日本首相安倍晉三（右）今日與南韓特使、國會議員文喜相舉行會談，雙方就恢復日韓領袖每年一次互訪的「穿梭外交」達成共識。（法新社）

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