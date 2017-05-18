川普「通俄門」重創美股 歐股今開盤再下跌

川普陷入通俄門案，可能面臨彈劾危機。（法新社）

2017-05-18 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普陷入彈劾危機，造成週三美股全面重挫，亞洲股市也受到拖累，台股今天開盤就下跌逾60點，終場下跌44.22點、萬點失守。歐洲股市今天也開低，倫敦基準FTSE 100指數、法蘭克福DAX指數、巴黎CAC 40指數一開盤就下跌。

美國總統川普再「通俄門」案中面臨妨害司法的指控，昨天美股全面重挫，道瓊指數挫1.8%，法蘭克福股市跌1.4%，東京股市今天也接棒下跌，日經指數終場收跌1.32%。

綜合媒體報導，歐洲股市延續前一天美股重挫，今天一開盤再下跌，英國股市FTSE 100指數開盤挫0.5%，跌至7465.64點；德國股市DAX指數開盤下跌0.2%，來到12608.19點；法國股市CAC 40指數開盤跌0.2%至5309.91點。

歐洲股市受到川普影響下跌，昨天道瓊歐洲指數創下8個月以來最大跌幅。媒體報導指出，川普陷入「通俄門」，引發市場質疑川普政府是否有能力減緩或推動經濟成長措施。