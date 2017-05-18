真子公主婚後將失去皇族身分 日君主政體恐面臨繼承危機

日本明仁天皇的長孫女真子公主，將嫁給大學同學小室圭，失去日本皇族身分，意謂著日本皇室成員愈來愈少。（路透）

2017-05-18 17:35

〔編譯周柏憲／綜合報導〕日本明仁天皇的長孫女真子公主將嫁給同為25歲、目前在東京律師事務所工作的小室圭，真子公主將失去日本皇族身分，也意謂著日本皇室成員愈來愈少，是否保留女性宮家地位的爭論再起。

根據日本「皇室典範」，公主嫁給平民後離開皇室。皇室男丁稀少，包括現任天皇在內僅5人。根據紐約時報和BBC，日本君主政體恐面臨繼承危機，預期再引發只有男性才可繼承王位的爭論。

明仁天皇的繼承人之後的順序，為皇太子德仁親王與次子文仁親王，但德仁親王唯一的孩子是女兒，因此排在文仁親王之後的是年僅10歲的悠仁親王，他是真子公主的弟弟，皇室最年輕世代的唯一男性。

面臨皇室成員陸續出走的情況，日本政府勢必得面臨世代缺口的問題。根據日本共同社的民意調查，86%的受訪者表示支持日本允許皇室女性繼承王位。

根據BBC，真子公主的姑姑清子2005年嫁給東京市政府公務員，因此離開皇室，是日本首位變成平民的皇室成員。

日本皇室宮內廳正著手計畫真子公主的訂婚安排。小室圭回應訂婚計劃的提問時表示，「現在不是我談論這件事情的時候，在適當時候跟你們說。」