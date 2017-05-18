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保全值勤24小時 法院判公司須付「睡覺加班費」

2017-05-18  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名賣場百貨AEON一名保全，在工作期間有多次超過24小時的值班狀況，因此在值班時曾小睡片刻，但公司卻並未給付睡覺時的薪水，昨千葉法院判決賣場須給付該員工「值班睡覺」時的加班費共177萬元日幣（約46.9萬元台幣）。

綜合日媒報導，現年52歲的中村孝從2011年進到位於大阪的AEON當保全，直到去年才離職，但他指控在2013年1月至8月期間，每次上班值班的時間都是24小時，公司便給出5個小時不計薪的「休息」時間，但他認為在值班睡覺時，自己並未外出，且需隨時保持在待命狀態，應該要計薪。

千葉法院昨日判決出爐，判定AEON公司需支付中村孝總計177萬元日幣（約46.9萬元台幣）的「睡覺加班費」。

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  • 日本知名賣場一名保全上班時有多次值勤達24小時的狀況，公司給出5小時不計薪的睡覺時間，昨法院判決公司須賠該保全相當47萬台幣的睡覺加班費。（圖擷自臉書）

    日本知名賣場一名保全上班時有多次值勤達24小時的狀況，公司給出5小時不計薪的睡覺時間，昨法院判決公司須賠該保全相當47萬台幣的睡覺加班費。（圖擷自臉書）

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