大膽美男想與蛇喇舌 舌頭反遭狠咬送醫

2017-05-18 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州1名男子雷諾德（Ron Reinold），日前想跟響尾蛇「玩親親」，不料舌頭慘遭狠咬，被直升機載去醫院。

綜合媒體報導，雷諾德的鄰居高夫（Charles Goff）表示，當地時間15日，自己抓到1隻響尾蛇後關起來，沒想到隔天雷諾德與其他人，把蛇放出來，還大膽說要與牠「喇舌」，結果反被狠咬舌頭，送醫急救。

友人笑稱，雷諾德好蠢，以為自己有辦法親到蛇，且安然無恙，很明顯地，他失敗了。雷諾德的家屬表示，他身體好多了，沒什麼大礙。