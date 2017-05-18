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惡房客還真窮？ 北韓大使館積欠德國3.3億稅金

北韓大使館積欠稅金高達新台幣3.3億元。（法新社）

2017-05-18  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓由於核武問題而被許多國家施以經濟制裁，獨裁且不透明的經濟體制使外界難以了解真正的財務狀況。而據傳位於柏林的北韓大使館，使用建築內的住宿設施來營利，且長年積欠所得稅高達3.3億元台幣。

根據德國的公共電視台ARD於昨（17）日報導，政府相關人員表示，柏林的北韓大使館使用建築內的住宿設施與會議廳營利，卻拒絕支付其所得稅，目前積欠稅額加上滯納罰金一共約新台幣3.3億元。這些設施自2004年開始出借，估計每個月匯回北韓的營業所得約新台幣132萬元

根據德國媒體報導，德國外交部談判後的結果是，北韓願意每個月繳納23萬台幣，但尚未還清，目前德國政府已經決心徹底制裁北韓大使館，禁止大使館內一切營利行為，但也被媒體不斷批判長期放任北韓政府積欠款項。

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  • 北韓營運的青年旅館即將被迫關閉。（法新社）

    北韓營運的青年旅館即將被迫關閉。（法新社）

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