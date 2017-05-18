普廷若公布「洩密」對話紀錄 將讓川普和白宮難堪

普廷（圖）與義大利總理簡提洛尼17日在索契召開聯合記者會時，提議公佈川普與會俄國官員的對話「紀錄」，證明川普沒洩露機密。（歐新社）

2017-05-18 16:22

〔編譯周柏憲／綜合報導〕長年利用美國外交危機讓俄羅斯聲音傳遍世界的俄國總統普廷，17日在黑海渡假勝地索契（Sochi）的記者會上表示，美國總統川普沒洩漏機密給俄國，還要提供「紀錄」給美國。專家分析，普廷此舉讓川普和白宮難堪。

紐約時報報導，據傳川普上週在白宮與會兩名俄羅斯資深官員時，洩露反恐高級機密給俄方。普廷說，他握有開會「紀錄」，若川普不反對的話，準備將此「紀錄」送交給美國國會。

報導分析，不管普廷是有意還是另有目的，普廷以俄文所言的「紀錄」涵蓋錄音檔和文字型式，不禁讓人好奇是哪種「紀錄」。經紐時求證，普廷所言的「紀錄」為文字。

俄國認為，從近日華府發生的川普通俄與洩密事件可看出，美國總統完全無法做任何決定。莫斯科國際關係學院教授索洛维（Valeriy Solovey）認為，普廷利用川普岌岌可危的處境滿足個人私慾，「普廷感到相當優越，這件事情讓他相當開心。」

莫斯科智庫「政治科技中心」副所長馬卡爾金（Alexei Makarkin）認為，普廷所言只是想讓川普難堪，因為在這種情況下，川普只能支持普廷的提議，但「如果事關機密，美方怎可能允許？」

報導也分析，普廷所言也讓白宮難堪，因為白宮已經說明川普跟俄國官員講了哪些內容，卻拒絕將談話細節公諸於世。

普廷不在意川普洩漏秘密的價值，反倒打趣地說，他會責備外長拉夫羅夫，因為外長「沒把機密分享給我們。」