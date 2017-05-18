美國21位參議員連署 相挺台灣參加WHA

2017-05-18 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國資深聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）和凱西迪（Bill Cassidy），今（18日）連同共21位參議員，致函美國衛生部長普萊斯（Tom Price），並副函給國務卿提勒森（Rex Tillerson），表達對台灣參與世界衛生大會（WHA）的支持，還敦促普萊斯應與台灣代表團會晤。

綜合媒體報導，發起聯名函的主導人布朗曾在2004年於聯邦眾院提案，輔導台灣成為世界衛生組織（WHO）的觀察員，另名發動連署的凱西迪則有醫師背景，而參與聲援台灣的參議員不乏領導階層與外委會成員，顯示出對於台灣參與WHA的支持。

聯名函中提到，對於台灣被排除於5月22日至31日在日內瓦舉行的WHA感到憂心，但也肯定台灣的健保制度，及人道援助的紀錄，可為WHA提供許多貢獻。「傳染病無國界，廣納所有國際成員對於保障全球衛生至關重要，排除台灣分享即時資訊與重要資源，對台灣及國際社群都沒有益處」。

參與連署的議員們也強調，台灣參與全球衛生組織有其必要性，不應遭政治伎倆操弄，期盼美國與其他有相同理念的國家能再接再厲，確認台灣未來仍可在WHA取得觀察員地位，「這也是美國前兩任政府的一貫政策」。