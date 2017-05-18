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美女高材生拿刀傷人 因太優秀免坐牢

伍德沃德有望成為一名心臟外科醫生。（圖片取自網路）

2017-05-18  17:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名就讀英國牛津大學的24歲女學生，在一次與男友的爭吵中拿刀將對方刺傷，但法官為了不讓女大生未來的職業生涯受到影響，有意從輕量刑。

有望成為心臟外科醫師的伍德沃德（Lavinia Woodward），去年9月30日，在酒精、藥物的影響下，揍了他就讀劍橋大學的男朋友，並拿出麵包刀攻擊，伍德沃德事後也承認傷害了對方。

伍德沃德與就讀劍橋大學的男友是透過交友軟體「Tinder」認識。當時伍德沃德用麵包刀刺傷了男友的大腿，還將筆電、玻璃杯和果醬砸到他身上。

但負責審理的法官決定將此案延期4個月後再審，並暗示伍德沃德應該不會入監服刑，原因就在於她太「優秀」，法官表示，「對我來說，如果這只是一次偶發性事件，讓這位非凡、優秀的年輕女士入獄，勢必會影響她未來在專業領域上的發展。」

伍德沃德的學業表現非常優秀，她的文章還被刊登在醫學期刊上。伍德沃德的律師透露，伍德沃德曾遭到前男友虐待，還提到她的夢想是成為一名外科醫生，但只要被判刑，一切都將成為一場空，因為這些紀錄將被攤在陽光下。

伍德沃德的判決將在9月25日出爐，她被要求不得再使用毒品，牛津大學基督堂學院也允許她在10月重拾學業。

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  • 伍德沃德學業表現傑出，法官有意從輕量刑。（圖片取自網路）

    伍德沃德學業表現傑出，法官有意從輕量刑。（圖片取自網路）

  • 伍德沃德生活照。（圖片取自網路）

    伍德沃德生活照。（圖片取自網路）

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相關關鍵字： 傷害罪 牛津 英國 醫生
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