快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
美女高材生拿刀傷人 因太優秀免坐牢
2017-05-18 17:02
伍德沃德有望成為一名心臟外科醫生。（圖片取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕一名就讀英國牛津大學的24歲女學生，在一次與男友的爭吵中拿刀將對方刺傷，但法官為了不讓女大生未來的職業生涯受到影響，有意從輕量刑。
有望成為心臟外科醫師的伍德沃德（Lavinia Woodward），去年9月30日，在酒精、藥物的影響下，揍了他就讀劍橋大學的男朋友，並拿出麵包刀攻擊，伍德沃德事後也承認傷害了對方。
伍德沃德與就讀劍橋大學的男友是透過交友軟體「Tinder」認識。當時伍德沃德用麵包刀刺傷了男友的大腿，還將筆電、玻璃杯和果醬砸到他身上。
但負責審理的法官決定將此案延期4個月後再審，並暗示伍德沃德應該不會入監服刑，原因就在於她太「優秀」，法官表示，「對我來說，如果這只是一次偶發性事件，讓這位非凡、優秀的年輕女士入獄，勢必會影響她未來在專業領域上的發展。」
伍德沃德的學業表現非常優秀，她的文章還被刊登在醫學期刊上。伍德沃德的律師透露，伍德沃德曾遭到前男友虐待，還提到她的夢想是成為一名外科醫生，但只要被判刑，一切都將成為一場空，因為這些紀錄將被攤在陽光下。
伍德沃德的判決將在9月25日出爐，她被要求不得再使用毒品，牛津大學基督堂學院也允許她在10月重拾學業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 調查川普「通俄門」 美司法部派出FBI前局長
- 美軍F-35B空中攻擊畫面曝光！ 秒射55發彈藥
- GoPro擋IS狙擊射擊 救戰地記者一命
- 更想哭？ 美資安公司證明更強新病毒正在擴散
- 哥倫比亞造船廠傳數起爆炸 造成6死22傷
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 佼佼情敵進逼 這樣對孟耿如太暖心
- 司改會議》第五分組決議 擬廢刑法通姦罪
- 從日本騙到印尼 24台人落網
- 小學生造句懷念豬哥亮 網友：他在天上會感動到哭...
- 台新金認大勝 籲林揆別上訴
- 北市豪宅持續走跌 相較高點時跌幅近2成
- 管媽：新政府掌舵 半年省上千億元預算
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 香草紅藜包入肉粽 美味健康過端午
- （影音）汪小菲想吃水餃 大S人肉快遞訂機票親自煮
- 溪州公園設可愛動物園區 反彈聲浪又起
- 苗栗通霄國小美展藝術 頑童劉其偉畫作參展
- 陳時中將率世衛行動團 赴WHA抗議
- 1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
- 彭淮南卸任前最後任務 從美匯率操縱觀察名單除名
- 曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵
- 宜商學生設計 NFC輔助導覽深度旅遊
- 彰銀案二審 判財部應挺台新董事過半
- 還給屈原一個乾淨的家 澎湖地檢署淨灘活動
- 千越大樓都更 自救會反剷平重建
- 健保核刪具名缺審查醫師 衛福部擬改團體具名
- 型女大搶鏡 蕭亞軒、孫芸芸有型有款
- 今日NBA季後賽戰績
- 修改民調題目挨批護航朱立倫 奇摩新聞這麼說…
- 就愛「他」的純真 台客名嘴秒變小粉絲
- 高雄旅展明登場 日本遊超殺優惠
- 自由廣場》從nAbc談前瞻計畫
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 入府見小英？ 葉望輝：我來買菜的
- 網購「貨到付款」不給退 消基會籲宅配業者設退款機制
- 歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播
- 中央要砍林地種鳳梨釋迦？ 台東議長：頭殼壞去
- 修租賃條例變上國文課 黃昭順：很奇怪耶
- 球星尪有了新老婆 嚴立婷去殺氣變學生妹
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- （影音）麥斯基搞笑逗樂久石讓
- 5/18重要財經新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美女高材生拿刀傷人 因太優秀免坐牢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分