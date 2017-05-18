印尼軍演傳意外4死8傷 軍方：中國製火砲失控

印尼海軍演習傳意外，造成4死8傷。圖為印尼海軍（法新社）

2017-05-18 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍昨天進行演習，過程中一門火砲突然失控，造成4死、8傷意外，事後官方表示，該門火砲是向中國購買，在演習前仍可正常測試。

《雅加達郵報》報導，印尼海軍昨天在廖內群島（Riau Islands）的納圖納（Natuna）進行射擊演訓，過程一門「巨型弓炮」突然失靈，造成4名士兵死亡、8人受傷送醫。報導指出，昨天演訓是為了19日的正式軍演進行準備工作，明天印尼總統將參與操演。

印尼軍方發言人泰耶爾（Alfret Denny Tuejeh）表示，軍演為定期進行，事件發生在第二輪演習，時間約在昨天上午11點左右。他補充，該門失控火砲齒輪故障。

軍方表示，這門火砲購於2003年，為中國製造，在演習前一天仍可正常測試，目前正在調查意外原因。