參加坎城影展 她把中國國旗穿上身被罵翻！

2017-05-18 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕第70屆坎城影展17日正式展開，紅毯秀是一大亮點，不少女星的服裝經過巧妙的設計，不過，參加坎城影展的中國網紅徐大寶將中國的五星國旗改成露腰禮服，穿在自己身上，引起中國網友不滿。

徐大寶特地將自己走坎城紅毯的照片PO在網路上，她將中國的五星國旗改成露腰禮服，不過中國網友卻認為，這對國旗很不尊重，網路幾乎一片倒的砲轟。

今上午徐大寶在微博PO文，強調她希望能代表中國主播走在紅毯上，向世界展示中國之美，展示中國網紅的自信、陽光和愛國，而這是一件非常值得自豪的事情。

徐大寶說，她很榮幸被邀請參加影展，為此她想了很久，才想到在服裝上可以加入了一些濃重的中國元素，但她沒有要對國旗冒犯的意思。徐大寶說：「如果有對國旗的冒犯之處請原諒、並表示道歉，但是絕無半點不敬中國和國旗之意。」