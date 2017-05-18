| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 國際

參加坎城影展 她把中國國旗穿上身被罵翻！

2017-05-18  13:50

〔即時新聞／綜合報導〕第70屆坎城影展17日正式展開，紅毯秀是一大亮點，不少女星的服裝經過巧妙的設計，不過，參加坎城影展的中國網紅徐大寶將中國的五星國旗改成露腰禮服，穿在自己身上，引起中國網友不滿。

徐大寶特地將自己走坎城紅毯的照片PO在網路上，她將中國的五星國旗改成露腰禮服，不過中國網友卻認為，這對國旗很不尊重，網路幾乎一片倒的砲轟。

今上午徐大寶在微博PO文，強調她希望能代表中國主播走在紅毯上，向世界展示中國之美，展示中國網紅的自信、陽光和愛國，而這是一件非常值得自豪的事情。

徐大寶說，她很榮幸被邀請參加影展，為此她想了很久，才想到在服裝上可以加入了一些濃重的中國元素，但她沒有要對國旗冒犯的意思。徐大寶說：「如果有對國旗的冒犯之處請原諒、並表示道歉，但是絕無半點不敬中國和國旗之意。」

廣告
  • 徐大寶穿著自己設計的禮服走紅毯。（圖取自徐大寶微博）

    徐大寶穿著自己設計的禮服走紅毯。（圖取自徐大寶微博）

  • 徐大寶將中國的五星國旗改成露腰禮服。（圖取自徐大寶微博）

    徐大寶將中國的五星國旗改成露腰禮服。（圖取自徐大寶微博）

  • 徐大寶強調，自己只是想向世界展示中國之美。（圖取自徐大寶微博）

    徐大寶強調，自己只是想向世界展示中國之美。（圖取自徐大寶微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 坎城影展 徐大寶
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：參加坎城影展 她把中國國旗穿上身被罵翻！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.