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GoPro擋IS狙擊射擊 救戰地記者一命

日前伊拉克一名記者在摩蘇爾街頭時，遭到IS狙擊手襲擊，好險子彈擊中攝影機GoPro，幸運保住性命。。（圖擷取自YouTube）

2017-05-18  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕攝影機GoPro竟然可以救人一命！伊拉克政府軍即將在月底收復伊斯蘭國（IS）占領的摩蘇爾（Mosul）。日前當地一名記者在摩蘇爾街頭時，遭到IS狙擊手襲擊，好險子彈擊中攝影機GoPro，幸運保住性命。

英國《太陽報》報導，13日伊拉克記者阿爾威利（Ammar Alwaely）站在一輛吉普車旁，當時左肩和手上各有一台攝影機，肩上的GoPro突遭IS狙擊手擊中，所有人立即找掩蔽防護。

目擊者表示，幸運的是，子彈擊中GoPro的鏡頭，如果子彈沒有擊中攝影機，可能將會擊中阿爾威利的心臟。阿爾威利只受到輕傷，被攝影機的碎片割傷臉部和嘴唇。

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