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聯合國認為日韓應重新協議 日本：慰安婦非性奴隸

南韓人民曾因慰安婦問題而抗議，如今日本政府再度否認，恐挑起敏感神經。（資料圖 歐新設）

2017-05-18  11:19

〔即時新聞／綜合報導〕基於聯合國人權條約而設立的「禁止酷刑委員會」於12日表示，認為日韓兩國對慰安婦被害者的補償不足，並建議重新談判，而日本政府發出一份表達反對的文件，認為將慰安婦定位為性奴隸是錯的，堅持原本的立場。

根據《讀賣新聞》報導，這份文件中批評聯合國的報告書，將慰安婦定位成性奴隸是錯誤的，日本政府找不到當時舊日軍強行帶走慰安婦的證據，並認為日韓於2015年對於慰安婦的協議並沒有重新修正的必要。

聯合國禁止酷刑委員會提出的報告書內指出，認為慰安婦是「二次大戰中性奴隸制度的犧牲者」，批判此協議對於現存的慰安婦受害者的補償、回復名譽與防止政府再犯等策略不充分。然而根據日本政府相關人士指出，並沒有收到任何來自委員會對於事實的詢問的消息。

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