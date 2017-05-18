如何讓強國玩家秒露餡？韓國實況主喊這句話

實況主聽觀眾建議大喊「台灣NO.1」，結果對方竟開始怒飆髒話還追殺他，強國玻璃心一秒現形。（圖擷自YouTube）

2017-05-18 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕韓國有位實況主在玩一款荒漠生存遊戲「Conan Exiles」時，遇到另一名玩家，他問這位玩家是哪裡人，一開始對方聲稱自己是日本人，後來實況主大喊「台灣NO.1」，結果對方竟開始怒飆髒話還追殺他，強國玻璃心一秒現形。

知名譯者「B.C. & Lowy」在昨（17日）晚上分享、翻譯這段直播影片，這名韓國實況主在荒野中遇到另一名玩家，實況主詢問是哪裡人，對方一開始聲稱自己是日本人，結果有觀眾建議實況主大喊「Taiwan NO.1！」看看，實況主照做後，對方不分青紅皂白開始攻擊他。

實況主邊逃跑邊喊「Taiwan NO.1！」，並問他說你是中國人嗎？這位玩家持續追殺實況主，還惱羞成怒學韓國人語調說話，最後連「傻逼」等中國髒話都飆罵出口，之後又有觀眾要實況主喊「西藏獨立」，實況主跟著說以後，這名中國玩家甚至拿出武器要攻擊他，讓實況主笑到不行。

網友看完影片紛紛大推：「是精通各種惹怒中國人方法的觀眾呢」、「玻璃又要上漲了」、「為什麼要假裝自己是別的國家的人啊？」、「網路遊戲從此多出一個秘技了，可以讓所有中國人現形。」

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