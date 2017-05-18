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美軍F-35B空中攻擊畫面曝光！ 秒射55發彈藥

最近美軍首次在空中使用F-35B進行砲彈試射演練。（圖擷取自YouTube）

2017-05-18  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕F-35B一直是我國想購買的戰機之一，最近美軍首次在空中使用它進行砲彈試射演練，其發砲裝置被設在機肚上，每秒鐘可發射55發子彈。

據英國《每日郵報》報導，F-35B的製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）最近公布一段影片，顯示美軍首次在空中進行砲彈試射，機關砲口徑25毫米，每秒可發射55發彈藥，但目前仍無法精準射擊目標。洛克希德馬丁表示，將在今年稍後時間可完成改良更新。

我國防部曾表示，空軍下一代戰機需求，就是要具備短場、垂直起降，以及雷達匿蹤能力，而具有這幾項性能的新代戰機就是F-35B。

相關影片請見：

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