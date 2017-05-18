小爸媽超混 15天大寶寶遭老鼠狂啃100口

老鼠示意圖。（圖取自每日郵報）

2017-05-18 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州一名可憐的15天大小嬰兒，被發現遭老鼠啃咬約100口，身受重傷，他的父母被警方逮捕。

綜合外媒報導，當地時間14日，警方獲報有嬰兒遭老鼠嚴重咬傷，警方到場後發現，嬰兒的手臂、手指、臉部都被咬傷，額頭甚至傷可見骨。

報導指出，嬰兒19歲母親夏洛克（Erica Shyrock）、18歲艾略特（Charles Elliott）坦承他們一直都知道家裡老鼠為患，但遲遲未處理。2人因一級危害兒童罪被警方逮捕，可憐的嬰兒則須接受面部重建手術。