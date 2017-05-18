| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蝦味先疑使用問題原料 查獲柴魚粉過期3年 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 國際

哥倫比亞造船廠傳數起爆炸 造成6死22傷

哥倫比亞造船廠發生爆炸，引發猛烈大火，從市區就能看到港口升起兩條濃煙。（圖擷自twitter）

2017-05-18  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞臨海的一座城市卡塔赫納（Cartagena）在當地時間17日早上驚傳爆炸聲響，在造船廠旁的駁船發生爆炸，並燃起大火，至少造成6人死亡，22人受傷。

根據《法新社》報導，哥倫比亞臨近加勒比海的卡塔赫納在當地時間17日早上發生多起爆炸，當地消防隊的一位女發言人說：「有三起爆炸，其中兩起在同一地點。」美國一家造船公司發生兩起爆炸，另一起爆炸發生則在哥倫比亞海軍廠商，爆炸引發猛烈大火，從市區就能看到港口升起兩條濃煙。

初步報告顯示，是港口造船廠負責接駁維修的兩艘駁船發生爆炸，當地媒體報導至少造成6人死亡，22人受傷，數名傷者受到嚴重的嚴重灼傷，卡塔赫納內政部長表示，沒有恐怖攻擊的跡象，但需要調查釐清為什麼爆炸會同時發生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哥倫比亞 爆炸 造船廠
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：哥倫比亞造船廠傳數起爆炸 造成6死22傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.