哥倫比亞造船廠傳數起爆炸 造成6死22傷

哥倫比亞造船廠發生爆炸，引發猛烈大火，從市區就能看到港口升起兩條濃煙。（圖擷自twitter）

2017-05-18 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞臨海的一座城市卡塔赫納（Cartagena）在當地時間17日早上驚傳爆炸聲響，在造船廠旁的駁船發生爆炸，並燃起大火，至少造成6人死亡，22人受傷。

根據《法新社》報導，哥倫比亞臨近加勒比海的卡塔赫納在當地時間17日早上發生多起爆炸，當地消防隊的一位女發言人說：「有三起爆炸，其中兩起在同一地點。」美國一家造船公司發生兩起爆炸，另一起爆炸發生則在哥倫比亞海軍廠商，爆炸引發猛烈大火，從市區就能看到港口升起兩條濃煙。

初步報告顯示，是港口造船廠負責接駁維修的兩艘駁船發生爆炸，當地媒體報導至少造成6人死亡，22人受傷，數名傷者受到嚴重的嚴重灼傷，卡塔赫納內政部長表示，沒有恐怖攻擊的跡象，但需要調查釐清為什麼爆炸會同時發生。