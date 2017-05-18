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想哭變種成「想要妹妹」！駭客：還有更多病毒碼

想哭肆虐全球，駭客揚言還有更多病毒碼將繼續攻擊。（資料圖 法新社）

2017-05-18  10:49

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭（WannaCry）」造成全世界災情不斷，中國騰訊反病毒實驗室發現該病毒為了對抗防毒軟體而不斷變種演化，加密自己並更改名稱，以躲避防毒軟體，實驗室也找到了一個名為「想要妹妹（WannaSister）」的樣本，證明該病毒還在持續更新。造成此起網路攻擊事件的駭客組織表示，會再發布更多新代碼使駭客攻擊。

根據《中新網》報導，騰訊反病毒實驗室發現駭客的開發路徑，部分樣本名稱不再是「WannaCry」，變為「WannaSister」，此樣本是病毒作者持續更新以對抗防毒軟體的手段之一。想哭在演化中將原有病毒的基礎上加殼，例如，在代碼中加入了許多正常字串資訊，字串資訊中添加了許多圖片連結，並且把病毒加密後，放在自己的資源檔下，混淆病毒分析人員造成誤導。

此起網路攻擊事件據傳是美國國家安全局利用微軟漏洞所開發的駭客工具，遭到駭客組織Shadow Brokers外洩，該組織表示，將發布更多新代碼，6月起只要願意付錢來獲取科技界最大商業機密者，都會釋出相關入侵工具以及相關數據，例如中央銀行機構的內部網路數據，或是來自俄羅斯、中國、伊朗以及朝鮮的核武器與導彈項目的內部網路數據，並表示更多細節將於今年6月公開。

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