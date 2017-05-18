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女孩最好的嫁妝是貞操？中國一學院女德講座惹議

中國江西一間學院日前舉辦關於傳統文化進校園的公益講座，女主講人在講座上大談女德，簡報被拍下上傳，引發爭議。（圖擷自微博，現已刪除）

2017-05-18  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一間學院日前舉辦關於傳統文化進校園的公益講座，女主講人在講座上大談女德，她提到「女人衣著暴露易失身」、「女孩最好的嫁妝就是貞操」，這些言論被聽者拍下並上傳至微博，引發輿論爭議。

綜合中國媒體報導，江西九江學院14日舉辦一場講座，題目為「做新時代的窈窕淑女」，主講人是來自中國婦女聯合基金會傳統文化公益的女講師，有參與講座的學生把講座上的簡報給拍下上傳至微博吐槽，內容頗具爭議，如「女性衣著暴露：是上克父母，中克丈夫，下克子孫的破敗相，世人不得不防」、「女孩最好的嫁妝就是貞操」、「衣著暴露，是非常低俗的表現。不僅口舌是非多，還招病，招災，易破財、易失身」。

九江學院出面澄清，這些言論沒在該校這樣說，但一名自稱是原PO的出面打臉，強調這些照片皆為事實，原PO也稱為了自身安全，已刪除原文，而九江學院關於該講座預告與內容也已經無法找到。

不過這些照片已經被許多網友備份並轉傳，網友紛紛痛批迂腐：「聽說現在是21世紀了」、「學校在大力推廣女德，是不是下一步就該裹小腳了」、「大清早滅亡了好嗎」、「婦聯不是本該提倡男女平等、維護女性權益、破除性別壓迫，竟公然宣揚這種歧視壓迫女性的觀念？革命先烈的棺材板要壓不住了」。

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  • 主講人是來自中國婦女聯合基金會傳統文化公益的女講師，有學生把講座上的簡報給拍下上傳至微博吐槽，內容頗具爭議。（圖擷自微博，現已刪除）

    主講人是來自中國婦女聯合基金會傳統文化公益的女講師，有學生把講座上的簡報給拍下上傳至微博吐槽，內容頗具爭議。（圖擷自微博，現已刪除）

  • 主講人是來自中國婦女聯合基金會傳統文化公益的女講師，有學生把講座上的簡報給拍下上傳至微博吐槽，內容頗具爭議。（圖擷自微博，現已刪除）

    主講人是來自中國婦女聯合基金會傳統文化公益的女講師，有學生把講座上的簡報給拍下上傳至微博吐槽，內容頗具爭議。（圖擷自微博，現已刪除）

  • 原PO的出面強調這些照片皆為事實，原PO也稱為了自身安全，已刪除原文。（圖擷自微博，現已刪除）

    原PO的出面強調這些照片皆為事實，原PO也稱為了自身安全，已刪除原文。（圖擷自微博，現已刪除）

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