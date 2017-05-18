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英女童右腳被咬 傷口流膿爆裂、蜘蛛噴出來

2017-05-18  10:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名住在林肯郡（Lincolnshire）的8歲女童辛克里芙（Scarlett Hinchcliffe），日前與媽媽裘蒂（Jodi）去遛狗時，右腳疑被蟲咬，不以為意，不料，返家隔天卻高燒不退，洗澡時傷口不僅流膿爆裂，還跑出一隻蜘蛛！

《每日郵報》報導，當地時間10日，裘蒂與辛克里芙去附近樹林玩耍期間，腿部疑似被某種東西咬傷，當下並無異樣，沒想到辛克里芙突然生病，一度燒到39度，原以為只是一般流感，但洗澡時發現，辛克里芙右腿膝蓋後方有個紅色腫塊，開始流出橘黃色膿水，接著爆開，有隻小蜘蛛從裡面爬出來，嚇壞母女倆。

裘蒂表示，當下顧不得害怕，趕緊帶女兒去看醫生，檢查發現，傷口因是蜘蛛咬傷所致，醫護替女兒注射抗生素後，要她先回家休息，後續情況有待觀察。

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  • 英國有名女童，日前去樹林間玩耍，遭蜘蛛咬傷，傷口不僅惡化流膿，還有隻小蜘蛛跑出來。（圖擷取自《每日郵報》）

    英國有名女童，日前去樹林間玩耍，遭蜘蛛咬傷，傷口不僅惡化流膿，還有隻小蜘蛛跑出來。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 女童被蜘蛛咬傷的部位。（圖擷取自《每日郵報》）

    女童被蜘蛛咬傷的部位。（圖擷取自《每日郵報》）

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相關關鍵字： 傷口 咬傷 流膿 蜘蛛 高燒不退
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