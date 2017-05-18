英女童右腳被咬 傷口流膿爆裂、蜘蛛噴出來
2017-05-18 10:06
〔即時新聞／綜合報導〕英國1名住在林肯郡（Lincolnshire）的8歲女童辛克里芙（Scarlett Hinchcliffe），日前與媽媽裘蒂（Jodi）去遛狗時，右腳疑被蟲咬，不以為意，不料，返家隔天卻高燒不退，洗澡時傷口不僅流膿爆裂，還跑出一隻蜘蛛！
《每日郵報》報導，當地時間10日，裘蒂與辛克里芙去附近樹林玩耍期間，腿部疑似被某種東西咬傷，當下並無異樣，沒想到辛克里芙突然生病，一度燒到39度，原以為只是一般流感，但洗澡時發現，辛克里芙右腿膝蓋後方有個紅色腫塊，開始流出橘黃色膿水，接著爆開，有隻小蜘蛛從裡面爬出來，嚇壞母女倆。
裘蒂表示，當下顧不得害怕，趕緊帶女兒去看醫生，檢查發現，傷口因是蜘蛛咬傷所致，醫護替女兒注射抗生素後，要她先回家休息，後續情況有待觀察。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 盤點蔡政府政策支票 時力痛批把人民當敵人
- 譚詠麟香港助唱 讚五月天像大家庭
- 羅東大拜拜訂桌 鎮代諧音諷正副主席搞特權
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 調味料過期、抽油煙機髒…知本金聯世紀酒店道歉
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 小型懸臂式候車亭 年底再增60座
- 振曜攜手Readmoo 推首台MIT電子書閱讀器
- 世大運反恐 將設維安指揮中心
- 卡大地布歌手桑布伊 入圍金曲獎7項大獎
- MLB》奎托起爭議爆衝突 克蕭反應引起熱議（影音）
- 上半年(Android機王)大戰 全員到齊 Sony XZ Premium台灣全球首發 明午預購 開價2.49萬元
- 蘆洲中山一路紅綠燈多 交局允改
- 台新金認大勝 籲林揆別上訴
- 台塑再釋善意！ 麥寮IPP發電機組規劃改燃天然氣
- 國中會考20日登場 19日看考場
- 大福彩 頭獎連72摃
- 低利率環境隱憂 55%民眾退而不休
- 曾上過CNN 紅遍全台彩繪村退燒
- 司改會議》委員提案 未成年情侶年齡差3歲內嘿咻免罰
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- 2015年選秀好狂 造就兩個四割男
- 增訂實名制 立院研修補教法
- 王維中「勝投勝打」一次滿足
- 《國際現場》蘋果可能停產iPad mini
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials celebrate name change for Japanese office
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- 缺警力進駐 西勢派出所挨批養蚊子
- 中客不來害夜市一直倒？網友點出關鍵原因...
- 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
- 「扛厝走溪流」 見證台江移墾史
- 小S公開爆家庭私密 汪小菲上節目變臉
- 不認偷皮夾 大嬸吼警5小時
- 放晴到明日 下週鋒面又來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英女童右腳被咬 傷口流膿爆裂、蜘蛛噴出來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分